Pogba, Raiola chiede un ingaggio monstre per il rinnovo con lo United. PSG alla finestra

vedi letture

Il futuro di Paul Pogba a Old Trafford appare quanto mai incerto. Il centrocampista francese, in scadenza nel 2022, avrebbe chiesto - tramite il proprio agente Mino Raiola - un ingaggio monstre dal 400.000 sterline a settimana per rinnovare il suo sodalizio con i Red Devils. Una richiesta accolta con un certo scetticismo dal club inglese, che malgrado la volontà di Solskjaer di continuare a puntare sull'ex Juventus non può esimersi dal considerare la contrazione economica provocata dalla pandemia. L'unica società in grado di soddisfare le richieste del classe '93, secondo quanto riferito dal Mirror, sarebbe il Paris Saint-Germain.