Atalanta, Zalewski firmerà un contratto di 5 anni: probabile che svolga le visite martedì

L'Inter ha praticamente trovato l'accordo con l'Atalanta per la cessione di Nicola Zalewski a circa 17 milioni di euro. Una trattativa molto ben indirizzata, che permetterà alla Dea di rinforzarsi con un jolly offensivo, che può giocare anche sull'esterno sinistro e offrire un'alternativa credibile a Zappacosta. Tutto fatto o quasi anche con il calciatore, che troverà più continuità a Bergamo rispetto a quella che avrebbe avuto a Milano.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, l'ex Roma dovrebbe firmare un contratto di 5 anni, dunque fino al 2030. Difficile che possa svolgere le visite mediche già nella giornata di domani, molto più probabile invece martedì. Marotta aveva deciso insieme alla società di riscattarlo soltanto due mesi fa per 6,5 milioni di euro e ha dunque garantito una plusvalenza di 10,5 milioni al club.

Zalewski ha caratteristiche importanti, che daranno a Juric imprevedibilità nell'uno contro uno, ma anche la capacità di utilizzare entrambi i piedi. Il polacco nato a Tivoli è molto duttile ed è in grado pure di agire dietro le punte, a supporto di un centravanti fisico come Scamacca. Degli sviluppi sono attesi nelle prossime ore, ma, salvo sorprese, questa operazione è destinata a concludersi positivamente, slegata però dalle negoziazioni per Ademola Lookman.