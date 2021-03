Porto, vittoria agevole contro il Gil Vicente: Sporting Lisbona di nuovo a +5

vedi letture

Il Porto non fallisce l'appuntamento con il Gil Vicente e resta in scia alla capolista Sporting Lisbona, ieri vittorioso in pieno recupero contro il Santa Clara. I Dragões risolvono la pratica con Mateus Uribe, che ha aperto le danze dopo sette minuti, e Sérgio Oliveira, che ha fissato il risultato sul definitivo due a zero al sessantesimo. Resta dunque invariato il gap dal primo posto per i ragazzi di Conceiçao. Di seguito la classifica aggiornata della Primeira Liga portoghese.