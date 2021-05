Portogallo, test per il ritorno dei tifosi allo stadio per l’ultima giornata di campionato

Si profila il ritorno dei tifosi negli stadi portoghesi in vista dell’ultima giornata di campionato prevista per il 19 maggio. A darne notizia è la Lega lusitana che ha dato il via agli spettatori in possesso di test rapido anti-Covid negativo negli impianti per il 10% della capienza degli stessi. Per il momento, però, tale possibilità è stata riservata solo agli appassionati della squadra ospitante. Niente da fare, dunque, ancora per i tifosi in trasferta.