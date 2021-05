Premier, Kane capocannoniere per la terza volta in carriera. Meglio di lui solo Henry

In quella che potrebbe essere stata l'ultima stagione con la maglia del Tottenham, Harry Kane si è riconfermato autentico cannibale della Premier League, vincendo la Scarpa d'Oro del campionato inglese per la terza volta in carriera, eguagliando il record di Alan Shearer (anche lui capocannoniere per tre volte) e avvicinando ulteriormente Thierry Henry, riuscito in quest'impresa in ben quattro occasioni.

3 - Harry Kane has won the Premier League Golden Boot for a third season (also 2015-16 & 2016-17), becoming only the third player to win the award as many as three times, after Thierry Henry (4) and Alan Shearer (3). Magic. pic.twitter.com/McsAaFLjQJ

