Premier League a 90' dalla fine: 3 coppe in palio, Chelsea e Liverpool padroni del proprio destino

Ultimi novanta minuti in Premier League per determinare le qualificate alle prossime coppe europee: con Manchester City e Manchester United già qualificate alla fase a gironi della prossima Champions League restano ancora due posti vacanti, altrettanti in Europa League (il Leicester vincitore della FA Cup ha garantito il posto ma potrebbe puntare al torneo maggiore) e uno per la neonata Conference League. In caso di arrivo a pari punti la prima discriminante sarà quella della differenza reti. In caso di ulteriore parità si guarderanno i gol segnati, infine gli scontri diretti. Chelsea e Liverpool padroni di sé stessi, basterà una vittoria per arrivare al massimo torneo continentale. Leicester che rischia di essere beffato per il secondo anno consecutivo. West Ham praticamente certo della partecipazione alla prossima Europa League, considerando la differenza reti considerevolmente migliore di quella dell'Everton. Arsenal che clamorosamente potrebbe ancora acciuffare una qualificazione, in virtù di un calendario difficile per i Toffees e per il Tottenham, impegnato a Leicester. Questo lo scenario attuale:

Chelsea 67 (differenza reti +23)

Liverpool 66 (+24)

Leicester 66 (+20)

West Ham 62 (+12)

Tottenham 59 (+21)

Everton 59 (+4)

Arsenal 58 (+14)

Prossimo turno

ARSENAL-Brighton

Aston Villa-CHELSEA

LEICESTER-TOTTENHAM

LIVERPOOL-Crystal Palace

Manchester City-EVERTON

WEST HAM-Southampton