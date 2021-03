Premier League, solo un pari per il Leicester: 1-1 col Burnley. Lo United può allungare

Non va oltre il pari il Leicester di Brendan Rodgers nel match contro il Burnely e mancato sorpasso sul Manchester United al secondo posto. Importante successo per lo Sheffield United contro l'Aston Villa per 1-0, con i padroni di casa che tengono vivo il sogno salvezza. Alle 21.15 Red Devils in campo contro il Crystal Palace per staccare le Foxes.

Burnely-Leicester 1-1

Sheffield United-Aston Villa 1-0

Alle 21.15

Crystal Palace-Manchester United