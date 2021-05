Premier League, Steve Bruce allenatore del mese per la prima volta in carriera

Steve Bruce è stato votato allenatore del mese di aprile in Premier League. Il tecnico del Newcastle riceve questo riconoscimento per la prima volta nella sua carriera da allenatore in Premier, torneo che lo ha visto esordire nel 2002 e nel quale ha all'attivo 465 panchine. Ad aprile i Magpies hanno conquistato due vittorie contro Burnley e West Ham e altrettanti pareggi, contro Tottenham e Liverpool.

đź—Ł "For me to win is a reflection on the players and my staff. They work tirelessly, and without them there's no award to win.

I'm delighted, and I want to thank them sincerely."

⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) May 14, 2021