Ufficiale Primo acquisto del Friburgo: dal Troyes ecco il talentuoso 19enne Cyriaque Irié

Smaltita la delusione per la mancata qualificazione alla prossima Champions League, il Friburgo è già al lavoro in vista della prossima stagione. Il club tedesco ha annunciato oggi il primo rinforzo: dal Troyes arriva il 19enne attaccante burkinabé Cyriaque Kalou Bi Irié.. I termini del contratto non sono stati resi noti, mentre l'importo dell'operazione dovrebbe ammontare intorno ai 10 milioni di euro.

"La scorsa estate Cyriaque Irié è passato dall'FCO Dijon al Troyes, nella seconda divisione francese, e nella sua prima stagione da professionista ha collezionato 38 presenze. Ha segnato otto gol e fornito tre assist. Cyriaque Irié, nato in Costa d'Avorio, è attualmente un giocatore della nazionale Under 20 del Burkina Faso. È stato nominato per la prima volta nella nazionale maggiore del Burkina Faso per le partite internazionali di giugno", recita il comunicato.

"Cyriaque ha molto talento ed è dotato di ottime qualità di base. È veloce, fisicamente è molto dinamico e ha un ottimo controllo di palla. Può giocare su entrambi i lati del fronte offensivo, ma ha giocato anche come attaccante centrale", afferma il direttore sportivo Klemens Hartenbach. "Abbiamo seguito la sua carriera fin dai tempi del Digione e siamo entusiasti di continuare a sviluppare insieme le sue capacità in tutti gli ambiti. Cyriaque, ovviamente, avrà tutto il tempo necessario per adattarsi. Il trasferimento in Bundesliga è un passo importante, ma siamo assolutamente fiduciosi di iniziare il percorso con lui".

Cyriaque Irié ha invece affermato: "Il trasferimento al Friburgo è un'ottima opportunità per la mia crescita. Il club e l'allenatore Julian Schuster vogliono far crescere i giovani e questo è molto importante per me. Nei miei primi colloqui con l'allenatore ci siamo concentrati sullo stile di gioco del Friburgo, sulla difesa compatta e sul gioco di squadra. So che sarà molto dura, ma è normale. Sono molto giovane e ascolterò i consigli di chi mi guiderà".