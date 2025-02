Ufficiale Primo contratto pro per un altro talento: il Borussia Dortmund blinda Kabar

Il Borussia Dortmund blinda Almugera Raouf Mohammed Kabar. Il 18enne terzino tedesco (di origini libiche) ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club giallonero. Ecco il comunicato: "Il campione del mondo e d'Europa U17 tedesco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Dopo Kjell Wätjen (19), Cole Campbell (19) e Filippo Mane (19), Kabar è un altro talento che il BVB lega a sé a lungo termine".

Il direttore sportivo Sebastian Kehl ha dichiarato: "Siamo lieti di poter continuare su questo percorso insieme ad Almugera. Si tratta di un ragazzo della regione con grandi potenzialità e che in passato ha già lasciato il segno. Ha molte qualità, sia fisiche che in termini di carattere, e lavoreremo insieme per farlo crescere passo dopo passo".

Nel 2019 Kabar è passato dall'Hammer SpVg alla squadra U14 del BVB e da allora ha giocato per tutte le squadre giovanili dei Black and Yellows. Ha esordito con la squadra professionistica del BVB nell'ottobre dello scorso anno e da allora ha giocato quattro partite della Bundesliga. In questa stagione, l'attuale nazionale Under 19 ha giocato anche cinque volte per la squadra Under 23 del Dortmund in terza divisione e quattro volte per la squadra Under 19 nella UEFA Youth League. Kabar ha affermato: "Sono felice di far parte del Borussia Dortmund e di compiere qui i miei prossimi passi. Voglio crescere ulteriormente, migliorare le mie capacità e avere successo insieme a questo grande club".