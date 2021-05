Processo al Real, Ortego: "Zidane, non era questo il giorno per gli esperimenti". E critica Hazard

È bufera a Madrid dopo l'eliminazione del Real dalla Champions. Tra le tante voci del mondo merengue, il biografo del club Enrique Ortego ha commentato così la disfatta col Chelsea a Onda Cero: "Tre giocatori su undici non erano in forma, reduci da infortuni. Zidane poi ci ha messo del suo, occupando male gli spazi del campo col 3-5-2. La squadra non si è adattata bene, ha sbagliato le distanze... Penso per esempio alla scelta Eden Hazard dal 1': Zizou l'ha dovuto schierare attaccante perché sapeva che non sarebbe stato in grado fisicamente di coprire tutta la fascia, ma non era il giorno giusto per fare esperimenti".