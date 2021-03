PSG, Draxler può tornare in Bundesliga: "Ho un po' di nostalgia, ma nulla è deciso"

Il futuro di Julian Draxler potrebbe essere nuovamente in Bundesliga dove il calciatore ha vestito le maglie di Schalke 04 e Werder Brema. Lo ha ammesso lo stesso centrocampista classe ‘93 al termine della gara di ieri sera fra il suo Paris Saint-Germain e il Barcellona: “Al momento non ci sono discussioni in corso sul mio contratto, vedremo cosa succederà. - ha spiegato il calciatore che è in scadenza coi parigini come riferisce la Bild - Bundesliga? Ho un po' di nostralgia, ma non ho ancora deciso”.