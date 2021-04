PSG in semifinale, Carragher contro la Ligue 1: "Torneo mediocre, i campioni ci giocano per soldi"

Jamie Carragher, ex bandiera del Liverpool, ha attaccato duramente la Ligue 1 e i grandi campioni che giocano nel campionato francese dopo la qualificazione del PSG alle semifinali di Champions League. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di CBS Sports: “Non mi piace vedere Neymar in Ligue 1. I giocatori che hanno la qualità di Mbappé o Neymar non dovrebbero giocare nel Paris Saint-Germain. Chiedo scusa ai tifosi del PSG, ma questi calciatori non dovrebbero giocare in Ligue 1. È un campionato mediocre, i migliori giocatori non giocano in Francia. Sono lì solo per i soldi. Nessuno può dire che la Ligue 1 è un campionato importante"