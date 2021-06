PSG, la rivelazione di Al-Khelaifi: "Il Barça ha provato fino all'ultimo a soffiarci Neymar"

vedi letture

Nell'intervista concessa a L'Equipe, il patron del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi si è soffermato sul rinnovo di Neymar, annunciato di recente dai parigini, svelando anche un retroscena legato al brasiliano: "Non è stato difficile raggiungere un accordo. Se abbiamo impiegato più tempo è per la crisi sanitaria, che ha reso più difficili le trattative. Abbiamo trovato un'intesa nonostante il Barcellona abbia provato fino all'ultimo ad ingaggiarlo: l'hanno sempre voluto, non è un segreto. Ma Neymar non voleva andarsene, nonostante non si fosse adattato appieno al club e a Parigi. Ma se lo chiamate, vi dirà che qui è felice".