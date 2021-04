PSG-Man City. Le Parisien: "Non serve cambiare formula per vedere le grandi squadre contro"

"La notte delle stelle" titola Le Parisien oggi in edicola, in vista della semifinale d'andata di Champions League fra Paris Saint-Germain e Manchester City. "Il percorso del PSG in Champions League dimostra che non è necessario cambiare la formula dell'evento perché le grandi squadre si sfidino" si legge.