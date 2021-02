PSG, Pochettino: "Di Maria out con il Barça". E su Messi: "Non siamo France Football"

Angel Di Maria salterà la sfida di Champions League con il Barcellona. La conferma arriva dirittamente dal tecnico del PSG, Mauricio Pochettino, intervenuto in conferenza stampa: "Sì, fra una settimana ci saranno ulteriori controlli, ma con il Barcellona sicuramente non ci sarà. Di Maria è un giocatore importante, ma noi abbiamo una rosa competitva. Le prossime partite non saranno preparativi alla Champions, siamo concentrati su ogni partita".

Pochettino parla anche delle polemiche in casa Barcellona in merito ai contatti Messi-PSG

"È chiaro che qui c'è rispetto totale per tutti i club e per i giocatori di altri club. Non bisogna confondere la copertina di una rivista come France Football (che ha "vestito" Messi con i colori del PSG) con il PSG, non ha nulla a che fare con noi. I giocatori possono parlare di altri giocatori per affetto, non è stato fatto nulla di sbagliato. I giocatori di Barcellona e Real Madrid possono parlare di giocatori di altre squadre".