PSG, Pochettino: "Ho ancora sintomi del Covid ma va meglio. Giovedì farò nuovi esami"

vedi letture

Intervenuto a El Larguero, Mauricio Pochettino, tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato della sua salute. L'argentino è attualmente positivo al Covid-19: "Ho alcuni sintomi del coronavirus. Ho avuto forti mal di testa e affaticamento. Negli ultimi giorni non ho quasi più la febbre. Sto meglio. Sono fortunato ma non posso abbassare la guardia. Devo stare attento e seguire i protocolli. Giovedì farò di nuovo gli esami per vedere se potrò essere disponibile per la partita di venerdì".