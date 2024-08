Ufficiale PSG, presa una delle stelle delle Olimpiadi: Doué lascia il Rennes per i parigini

Colpo importante in casa PSG, che si è assicurato uno dei talenti più interessanti del calcio francese. Si tratta di Desiré Doué, trequartista in forza al Rennes.

Dopo un'ultima stagione in Ligue 1 in cui ha realizzato quattro gol e cinque assist in 31 presenze e dopo un'Olimpiade vissuta da protagonista con la Francia, trascinata fino alla medaglia d'argento, Doué ha l'occasione di misurarsi con un grande club. Acquisto a titolo definitivo e contratto di 5 anni. Di seguito l'annuncio del PSG sui suoi canali social.