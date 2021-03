Pum pum Suarez: con la rete all'Alaves il Pistolero fa 500 in carriera

E' tornato al gol nel tardo pomeriggio, decidendo la sfida tra Atletico Madrid e Alaves che ha permesso ai colchoneros di allungare in classifica sul Real Madrid, ora a -6: Luis Suarez raggiunge quota cinquecento gol in classifica, con il suo diciannovesimo sigillo stagionale in Liga, secondo in classifica marcatori solo dietro a Lionel Messi. L'ex Barcellona è il primo uruguaiano di sempre a raggiungere le cinquecento reti in classifica e si assesta al quinto posto tra i giocatori con più reti segnate ancora in attività, dietro solo a mostri sacri come Ronaldo, Ibrahimovic, Messi e Lewandowski.