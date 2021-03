Qatar 2022, italiani nei caraibi: Sueva esordisce con la Rep. Dominicana. Gioca anche Bosco

Si gioca anche in Nord e Centro America per le qualificazioni a Qatar 2022. Primo turno di qualificazione, la Repubblica Dominicana ha battuto Dominica per 1-0. Due italiani in campo, nel vero senso della parola, ma naturalizzati di Santo Domingo: Gianluigi Sueva, classe 2001 nato a Milano e attaccante del Cosenza e Andrea Bosco, classe '95 originario di Cetraro (CS) e difensore della Pro Sesto. Padre italiano e madre dominicana per entrambi. Per Sueva è l'esordio assoluto mentre Bosco aveva giocato la sua prima partita con la selezione a gennaio, in un'amichevole contro la Serbia.