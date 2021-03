Qatar 2022, nel Gruppo A c'è anche il Qatar. Oggi sfida al Lussemburgo, i punti non saranno validi

Il Qatar ospiterà la Coppa del Mondo nel 2022 ed è l'unico Paese già sicuro di giocare la manifestazione. La Federazione, tuttavia, ha ricevuto un trattamento di favore dalla UEFA, che permetterà alla nazionale allenata da Felix Sanchez Bas di giocare nel Gruppo A insieme a Portogallo, Serbia, Irlanda, Azerbaigian e Lussemburgo. Il suo debutto sarà oggi contro i lussemburghesi: i punti del Qatar saranno conteggiati ma non saranno validi e non conteranno ai fini della classifica finale. Questo sistema permetterà loro di disputare partite competitive per prepararsi al meglio per il torneo, piuttosto che giocare inutili amichevoli.