Qualificazioni Coppa d'Africa, al 45' il Sudan sta eliminando il Sudafrica. Opoku-gol in Ghana

Terminati qualche istante fa i primi tempi delle due partite in programma oggi alle 18 per la Qualificazione alla Coppa d'Africa. All'intervallo il Sudan si sta regalando l'accesso alla fase finale a discapito del Sudafrica, mentre il Ghana sta consolidando il suo primato vincendo su Sao Tome e Principe. In gol il difensore Opoku, dell'Udinese, mentre è in panchina Gyasi dello Spezia. Sono loro due gli unici rappresentanti italiani del pomeriggio.

Ghana - Sao Tome e Principe 2-0

12’ Opoku; 31’ rig. J. Ayew



Sudan - Sudafrica 2-0

5’ Bakhit; 32’ Abdel Raman