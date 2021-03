Qualificazioni Qatar 2022, i parziali: Danimarca show, ok l'Inghilterra. Spagna sotto

vedi letture

Sono quattro le sfide in corso valide per la seconda giornata di qualificazione al mondiale di Qatar 2022. All'intervallo è avanti la Danimarca, che conduce per 5-0 contro la Moldavia, trascinata dalla doppietta del Doriano Damsgaard e dalla rete del friulano Stryger Larsen. Avanti anche l'Inghilterra in Albania grazie al gol di Kane, mentre è clamorosamente sotto la Spagna, che in Georgia sta perdendo per 1-0 per via del gol di Kvaratskhelia. Infine, solo pari tra Armenia e Islanda, ancora bloccate sullo 0-0.

Danimarca-Moldavia 5-0 (19' rig. Dolberg, 22', 29' Damsgaard, 35' Stryger Larsen, 39' Jensen)

Armenia-Islanda 0-0

Albania-Inghilterra 0-1 (38' Kane)

Georgia-Spagna 1-0 (44' Kvaratskhelia)