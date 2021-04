Questa sera Siviglia-Atletico, i convocati di Simeone: Joao Felix non recupera

Non recupera Joao Felix dopo l'infortunio alla caviglia rimediato in nazionale nella partita contro il Lussemburgo, e salterà così la sfida di questa sera tra Atletico e Siviglia, importantissima per i colchoneros per tenere a debita distanza il Real Madrid, ieri vittorioso, e il Barcellona, che scenderà in campo domani contro il Valladolid. Di seguito i convocati del tecnico argentino.

Portieri: Oblak, Grbic.

Difensori: Giménez, Lodi, Savic, Felipe, Hermoso, Trippier, Vrsalijko.

Centrocampisti: Kondogbia, Koke, Saúl, Lemar, Llorente, Herrera, Vitolo.

Attaccanti: Suárez, Correa.