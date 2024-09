Rabiot torna in patria, l'ex Juventus a un passo dal Marsiglia di De Zerbi

Niente Serie A per Adrien Rabiot. Alla fine l'ex centrocampista della Juventus ha deciso di ritornare in patria: come riportato dal quotidiano francese L'Equipe al momento c'è una trattativa avanzata con l'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. Pronto un contratto biennale per essere subito a disposizione dell'ex Sassuolo, si chiude dunque una telenovela infinita dopo l'apertura dei bianconeri a un rinnovo e il pressing senza successo da parte del Milan nelle scorse settimane.

Ma la madre Veronique, che da sempre ne cura gli interessi, ha confermato nei giorni scorsi che non c'è mai stata un'apertura per un eventuale ritorno alla Juventus: "Non c'è bisogno di chiudere la porta, tornare alla Juventus non era un'opzione presa in considerazione. Quando prendiamo decisioni ce ne assumiamo la responsabilità", ha voluto ribadire.

Una risposta diretta al tecnico della Juventus Thiago Motta che nella conferenza alla vigilia del match contro l'Empoli era tornato a parlare delle sorti del centrocampista transalpino: "Troppe supposizioni. Primo non mi ha chiamato. Io gli auguro il meglio e che sia felice. Voglio bene a lui come ragazzo. Spero possa trovare una squadra dove essere felice e dimostrare il suo talento". Ritorno dunque in patria dopo l'avventura al Paris Saint-Germain: 150 le partite in Ligue 1, con 13 gol e 9 assist.