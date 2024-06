Ufficiale Rafa Silva lascia il Benfica e vola in Turchia: visite mediche e firma con il Besiktas

Dopo 8 anni, 322 presenze, 92 gol e svariati titoli Rafa Silva lascia il Benfica. Il trequartista classe 1993 non rinnova il suo contratto, in scadenza tra cinque giorni, con il club portoghese ed è pronto a vivere una nuova esperienza nella sua carriera. Lontano dal Portogallo, lontano da casa.

L'ex Braga, infatti, lascia per la prima volta il suo paese natale e vola in Turchia. In questi minuti Rafa Silva è in viaggio verso Istanbul, dove sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con il Benfica. La notizia è ufficiale, l'ha resa nota la società turca stessa, pubblicando anche uno scatto in aereo.