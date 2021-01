Ramos al bivio, Alaba sarà l'erede? Il Real sembra pronto a una nuova rivoluzione

A Madrid si vivrà un'altra primavera con il fiato sospeso. Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo nel 2018, infatti, il simbolo indiscusso del "madridismo" potrebbe decidere di abbandonare i Blancos per firmare l'ultimo grande contratto di una carriera ricca di soddisfazioni e di trofei. La bomba è arrivata qualche giorno fa: Sergio Ramos lascerà il Real e molto probabilmente vestirà la maglia dei nuovi Galacticos, quella del Paris Saint-Germain. Nell'attesa che si faccia chiarezza sul futuro del capitano, Florentino Perez e Zinedine Zidane sono impegnati nella difficile impresa di sfoltire la rosa e liberarsi degli esuberi: Odegaard, Isco, Jovic, Mariano Diaz e Odriozola non rientrano nei piani. Diverso è invece il discorso per Marcelo, a cui il club vorrebbe riservare il giusto tributo per il grandissimo apporto fornito nel ciclo vincente 2014-2018.

Per il mercato in entrata, invece, si dovrà aspettare luglio. I nomi sono sempre gli stessi: operazioni tutt'altro che fattibili, "utili" per far sognare una tifoseria che potrebbe ritrovarsi orfana di tanti punti di riferimento. Sogni, appunto, come Erling Haaland e Kylian Mbappé, o Eduardo Camavinga. Più semplice, sulla carta, la trattativa per David Alaba, che si libererà a zero dal Bayern e potrebbe raccogliere il testimone proprio di Sergio Ramos.