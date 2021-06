Ramos dice addio al Real, Paco Pavon: "È stato un giorno triste, avrei scommesso sul rinnovo"

vedi letture

Intervistato dal portale spagnolo Bernabéu Digital per commentare l'addio al Real Madrid di capitan Sergio Ramos, l'ex difensore merengue Paco Pavon ha mostrato tutta la sua tristezza e incredulità: "È un vero peccato, le parti avrebbero dovuto trovare un accordo. Se n'è andata una grande stella del Real Madrid, per noi ieri è stato un giorno triste e quando ho letto l'annuncio del club io stesso non riuscivo a crederci. Ero sicuro che alla fine Ramos avrebbe rinnovato coi blancos... Non so cosa sia successo tra lui e la società, ma l'ideale per entrambi sarebbe sicuramente stato continuare insieme", le dichiarazioni dello storico calciatore spagnolo.

Proprio nella giornata di oggi, lo svincolato (ufficialmente dal prossimo 1° luglio) Sergio Ramos è stato accostato alla maglia del Milan.