Ramos infortunato con la Spagna, Zidane: "Fa parte del calcio. Spero resti ancora al Real"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha parlato dell'assenza di Sergio Ramos sia per il Clasico in programma il 10 aprile, sia per la doppia sfida di Champions League contro il Liverpool. Il capitano dei blancos si è infortunato con la Nazionale: "Di chi è la colpa? Di nessuno, né del Real Madrid né della Seleccion. Questo è il calcio, sono cose che succedono e dobbiamo accettarlo. Vogliamo che Sergio recuperi quanto prima".

Sulla permanenza del giocatore. Quanto possono incidere le presidenziali del Real Madrid? "Non credo incidano. Noi vogliamo che Sergio resti qui. È la mia sensazione da allenatore, per quel che ha dato e per quel che rappresenta".