Ramos: "Triste non essere all'Europeo, lotterò per tornare in Nazionale. Zidane un parente"

Intervenuto in conferenza stampa per motivare il suo addio al Real Madrid dopo ben 16 anni, capitan Sergio Ramos ha parlato anche dei suoi ex allenatori Ancelotti e Zidane, così come della voglia di tornare in Nazionale: "Con Ancelotti ho un grande rapporto, l'ho chiamato per fargli i miei complimenti ma poi non ci siamo più sentiti. Zidane? È il miglior allenatore della storia e anche uno dei migliori della mia carriera, avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e farà sempre parte della mia famiglia. Luis Enrique? Proverò a mostrare il mio valore per tornare a vestire la maglia della Spagna. Mi rende triste non essere all'Europeo, ma lotterò per trovare il mio livello migliore".