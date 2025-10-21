Danilo: "Alla Juve ho dato tutto fino all'ultimo. Il mio addio? Tra qualche anno si capirà meglio"

Doppio ex di Real Madrid-Juventus, Danilo ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Attualmente al Flamengo, il difensore è tornato anche sul suo addio ai bianconeri:

"Non ho rimpianti, fino all'ultimo giorno ho dato ciò che avevo dentro: impegno, dedizione. La voglia di restare, l'amore per il club. Alla Juve ho imparato e dato tanto, è finita perché la vita è così, le cose succedono per un motivo che magari sul momento non è chiaro, ma tra qualche anno penso si capirà meglio".

Il difensore ha parlato anche del suo futuro, che vede nuovamente in Europa, per giocare ancora un paio d'anni ad alti livelli. E per il post carriera restare possibilmente nel calcio, magari come allenatore. Nel frattempo l'ex capitano bianconero si sta aprendo strade alternative, studiando giornalismo e pianificando di iscriversi a psicologia una volta appesi gli scarpini al chiodo.

Domanda anche sulla Juve attuale: come reagire a un momento così complicato? "Ci vuole pazienza" predica Danilo che evidenzia come i movimenti di mercato arrivati in ritardo abbiano condizionato la preparazione. E fiducia in Igor Tudor. 34 anni, Danilo ha raccolto con la Juventus 213 presenze a cavallo tra il 2019 e fine 2024. A gennaio 2025 il ritorno in Brasile.