Ufficiale

Sean Dyche è il nuovo allenatore del Nottingham Forest: contratto fino al 2027

Sean Dyche è il nuovo allenatore del Nottingham Forest: contratto fino al 2027
Oggi alle 10:12Calcio estero
Michele Pavese

Il Nottingham Forest ha ufficialmente annunciato la nomina di Sean Dyche come nuovo allenatore della prima squadra, a seguito di un’attenta ricerca guidata dal Global Head of Football Edu Gaspar e dal Global Technical Director George Syrianos.

Ex giocatore del settore giovanile del Forest, Dyche ha firmato un contratto valido fino all’estate del 2027 e debutterà giovedì sera nella sfida di Europa League contro il Porto. Il tecnico sarà affiancato dal suo staff di fiducia, composto da Ian Woan e Steve Stone, entrambi ex Reds che negli anni ’90 collezionarono oltre 400 presenze complessive.

Dyche è un allenatore rispettato e con grande esperienza in Premier League, noto per la combinazione di carattere, acume tattico e risultati concreti. Nella sua carriera ha guidato oltre 330 partite in massima serie, costruendo squadre solide, organizzate difensivamente, resilienti e pericolose sui calci piazzati, caratteristiche che si sposano perfettamente con il profilo dell’attuale rosa e l’identità calcistica del club. Da ex talento del vivaio, Dyche conosce a fondo i valori e l’orgoglio del Nottingham Forest e dei suoi tifosi. Le sue qualità di leadership, gestione dello spogliatoio e visione tattica rappresentano una grande opportunità per riportare il club su livelli competitivi sia in campionato sia in Europa.

