Raul può tornare in Germania? L'Eintracht lo vuole come nuovo allenatore

Può esserci ancora la Germania nel futuro di Raul Gonzalez Blanco? L'ex attaccante del Real Madrid, che lasciò i blancos per chiudere con il calcio europeo con la maglia dello Schalke 04, potrebbe tornare in Germania, in veste di nuovo tecnico. Come riporta Marca, Raul, oggi allenatore del Real Madrid Castilla, avrebbe incontrato negli scorsi giorni a Madrid alcuni emissari dell'Eintrarch Francoforte, che lo vorrebbero come nuova guida tecnica del club. Per l'ex attaccante l'Eintracht potrebbe essere più di una suggestione, ma la decisione definitiva verrà presa la prossima settimana, terminati gli impegni con il Real B.