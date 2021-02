RB Lipsia, Gulacsi e la ricetta per battere il Liverpool di Klopp: "Muoversi stretti e all'unisono"

"Il Liverpool ha un buon controllo del gioco, è pericoloso in contropiede e quando l'avversario perde palla. Domani dovremo quindi concedere meno spazi possibile, muoverci tutti insieme e non lasciarli partire. Questa sarà la chiave della partita dal mio punto di vista". Peter Gulacsi, esperto portiere del RB Lipsia, ha presentato così in conferenza stampa l'andata degli ottavi di finale di Champions League in programma domani col Liverpool a Budapest.