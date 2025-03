Ufficiale RB Lipsia, preso il talento Ngana. Il Djurgardens: "Per noi è una pietra miliare"

Warren Ngana, giovane promessa del calcio internazionale, ha scelto la Bundesliga per il suo futuro. Il difensore centrale, classe 2008, si appresta a vestire la maglia del Lipsia, club che ha concluso con successo la trattativa per il suo ingaggio. La società tedesca, nei giorni scorsi, ha raggiunto un accordo con il Djurgardens IF, formazione della massima serie svedese, per una cifra complessiva che potrebbe toccare i 3,5 milioni di euro, suddivisi tra una base fissa di un milione e vari bonus legati alle prestazioni del giocatore.

"Il giovane e talentuoso difensore centrale del Djurgardens vola all'estero e ha ora firmato per un club di Bundesliga - si legge sul sito ufficiale del club svedese. L'interesse per il difensore centrale del Djurgardens, classe 2009, Warren Ngana, è cresciuto nel mondo del calcio dopo le sue ottime prestazioni nell'accademia e nelle nazionali svedesi Under 15/16. Diversi grandi club erano in lizza e alla fine la situazione per Warren si è fatta concreta, con la scelta che è ricaduta sulla squadra di punta tedesca RB Lipsia. Pertanto, il giovane talento del DIF (Djurgårdens IF) prosegue il suo percorso per un ulteriore sviluppo e per giocare nel club di Bundesliga, secondo il responsabile dell'accademia Joel Riddez.

"È andato tutto molto velocemente per Warren, è stato nella nostra accademia per poco più di un anno da quando è arrivato dal Dalkurd di Uppsala. Warren ha fatto progressi costanti e ha un potenziale incredibile per diventare un giocatore d'élite nel tempo. Quindi è una piccola storia di successo e una fantastica opportunità quella che gli si presenta, inoltre con un accordo che riteniamo positivo per tutte le parti coinvolte", racconta Riddez. "Questa è una pietra miliare per l'accademia del Djurgardens".