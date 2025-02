Ufficiale RB Lipsia, primo contratto da professionista per il talento belga Masanka Bungi

Il RB Lipsia ha annunciato sui propri canali ufficiali la firma sul primo contratto da professionista del giovane talento Joyeux Masanka Bungi, esterno mancini classe 2007. Il giocatore, che ha compito la maggiore età lo scorso 24 gennaio ha visto il suo contratto diventare in automatico un contratto da professionista con scadenza fissata al giugno del 2027.

Il calciatore belga non ha ancora esordito ufficialmente con la prima squadra, dove è arrivato appena sedicenne nel 2022/23, ma si è più volte allenato con i professionisti nel corso di questa stagione e ha preso parte anche alla tournée estiva negli Stati Uniti. Attualmente Masanka Bungi è fermo però per un problema muscolare.

Il direttore sportivo del club tedesco Marcel Schafer ha commentato così il rinnovo del promettente esterno di centrocampo sui canali ufficiali del club: Joyeux Masanka Bungi ha dimostrato un buon sviluppo nelle nostre squadre giovanili dal suo arrivo all'inizio del 2023 e si è guadagnato il suo primo contratto da professionista con ottime prestazioni. La sua buona comprensione del gioco, il suo stile di gioco coraggioso e le sue capacità tecniche lo rendono un giocatore entusiasmante, giovane e in crescita. Conosciamo il suo potenziale e non vediamo l'ora di rivederlo presto in campo".