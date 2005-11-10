Ufficiale Il Real annuncia la separazione da Arbeloa. Tutto pronto per il ritorno di José Mourinho

La prima attesa ufficialità di giornata è arrivata. Il Real Madrid ha annunciato la fine dell'esperienza di Alvaro Arbeloa sulla panchina della prima squadra: il club blanco ha comunicato poco fa la separazione con l’ex terzino, che lascia così il suo incarico mentre restano aperti interrogativi su un suo possibile futuro all’interno dell’organigramma societario.

Arbeloa, 43 anni, è una figura profondamente legata alla storia recente del Real Madrid: cresciuto nel vivaio e protagonista anche in prima squadra per sette stagioni, aveva intrapreso il percorso da allenatore all’interno de La Fábrica nel 2020. In pochi anni aveva guidato diverse formazioni giovanili, dall’Infantil A al Cadete A, fino al Juvenil A, con cui aveva conquistato un triplete nazionale nella stagione 2022/23. Successivamente aveva assunto la guida del Castilla, prima di arrivare in questa stagione a guidare la prima squadra nel mese di gennaio, subentrando a Xabi Alonso. Il suo bilancio complessivo alla guida del Real Madrid è stato di 28 partite: 18 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte.

Nel comunicato ufficiale, il club ha voluto salutare con grande rispetto il tecnico spagnolo, sottolineandone i valori umani e professionali: "Il Real Madrid e Alvaro Arbeloa hanno raggiunto un accordo per porre fine alla sua esperienza come allenatore della prima squadra. Il Real Madrid esprime il proprio profondo ringraziamento ad Arbeloa che, durante tutto il suo percorso nel club, fin dal suo arrivo nel settore giovanile, ha sempre dimostrato lealtà, impegno e professionalità. La sua figura rappresenta un esempio dei nostri valori. Il Real Madrid, che sarà sempre la sua casa, augura ad Álvaro Arbeloa e a tutta la sua famiglia la migliore fortuna per questa nuova fase della loro vita". È tutto pronto ora per l'annuncio del ritorno di José Mourinho.