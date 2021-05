Real fuori dalla Champions, la condanna di Schuster: "Zidane ha sbagliato modulo e scelte"

Bernd Schuster, ex allenatore del Real Madrid, ha condannato la scelta tattica di Zidane nella semifinale di ritorno che ieri sera ha visto i blancos uscire dalla Champions contro il Chelsea: "Zidane voleva sorprendere tutti con un 3-5-2 inedito. I suoi centrali però non avevano mai giocato così lontani e separati, così come la presenza di Sergio Ramos e Hazard dal 1' ha condizionato molto il gioco complessivo della squadra. Vinicius Jr per esempio era fuori ruolo come esterno di destra, non è riuscito a creare pericoli, si è mosso male e non ha mai saputo difendere. A volte non sapeva proprio cosa fare in quella posizione", le dure parole del tecnico tedesco a Onda Cero.