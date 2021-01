Real Madrid, Asensio: "Sto sempre meglio, aspettavo il gol da un momento all'altro"

vedi letture

Un gol e un assist per Marco Asensio nel 2-0 del Real Madrid sul Celta Vigo. Queste le parole pronunciate dall'attaccante spagnolo al termine della partita: "Contento per il gol ma non era un chiodo fisso, sapevo che prima o poi sarebbe arrivato. L'importante è la vittoria contro un avversario difficile da affrontare e molto pericoloso, sapevamo di dover spingere al massimo perchè sarebbe stato rischioso lasciare a loro il pallino del gioco. Anche contro l'Elche avevamo fatto una buona prestazione ma non era bastata, stasera si è vista la stessa squadra solida e che ha saputo capitalizzare le occasioni create".

Come prosegue il recupero dall'infortunio?

"La gente non sa che è questo è un processo lungo e ci vuole pazienza. Partita dopo partita sto mettendo minuti nelle gambe e mi sento sempre meglio, lavoro sempre al massimo per dare il meglio possibile alla squadra".

Duello Real-Atletico per il campionato?

"Ci sono anche altre grandi squadre, pensiamo partita dopo partita e non allentiamo la presa".