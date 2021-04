Real Madrid, Benzema verso il rinnovo. Il francese a un passo dall'accordo fino al 2023

Secondo quanto riportato da Marca Karim Benzema è molto vicino al rinnovo col Real Madrid. L'attaccante francese, 33 anni, è arrivato alla casa blanca nell'estate del 2009 assieme a Cristiano Ronaldo e Kakà. In scadenz adi contratto nel 2022, Karim The Dream è pronto a prolungare di un'ulteriore stagione, in linea con la politica del club di ampliare di anno in anno i contratti degli Over 30. A oggi Benzema è il quinto marcatore di tutti i tempi del Real Madrid e ha nel mirino mostri sacri come Santillana (avanti di 16 reti) e Alfredo Di Stefano (34). I primi due posti sono occupati da Cristiano Ronaldo e Raul.