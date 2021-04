Real Madrid-Eibar 2-0, le pagelle: Asensio rinato, Bryan Gil inconsistente

vedi letture

Real Madrid-Eibar 2-0

Marcatori: 41’ Asensio, 73’ Benzema.

REAL MADRID

Courtois 6,5 - Attento e sempre reattivo quando chiamato in causa. Nella seconda frazione evita in allungo il pareggio degli ospiti.

Militao 6,5 – Annulla completamente Bryan Gil. Bada spesso al sodo e non sfigura.

Nacho 6,5 – Perde di vista qualche volta Kike, ma è poi veloce e bravo nel riaggredire l’avversario.

Mendy 6,5 – Fa il difensore aggiunto per aiutare in costruzione i due difensori centrali. Sembra ormai un veterano. Mai una sbavatura.

Vazquez 6 – Fa su e giù per quella corsia ma, una volta arrivato nei pressi dell’area avversaria, sbaglia l’ultima scelta.

Casemiro 7 – Il solito tuttofare blanco. Quando c’è lui in campo diventa quasi impossibile sfondare centralmente.

Modric 6,5 – Non la sua migliore prestazione, ma è comunque la solita gara disputata con una classe immensa. La squadra va al suo ritmo. (dal 61’ Kroos 6 – Come sempre non perde un pallone. Pulito ed elegante con la palla tra i piedi.).

Marcelo 6,5 – Pennella palloni straordinari per i compagni, ma può essere ancora più incisivo. (dal 68’ Vinicius 6,5 – Entra, ubriaca Pozo e regala un cioccolatino a Benzema, che deve solo appoggiare in rete.).

Isco 5,5 – Ormai lo sappiamo va a giornate. E in questa gara non è stato particolarmente brillante, soprattutto in zona di rifinitura. (dal 68’ Arribas 6 – Nonostante la giovane età prende coraggio e cerca di innescare i compagni.).

Benzema 7 – Fa a sportellate in area. Gli annullano giustamente un gol nella prima frazione, ma poi chiude il match con un bel colpo di testa. (dal 80’ Mariano Diaz s.v.).

Asensio 7 – È tornato finalmente quello che abbiamo apprezzato gli anni passati. Svaria per tutto il campo, realizza un gol di tacco poi annullato, ma timbra comunque con un sinistro chirurgico. (dal 61’ Rodrygo 6 – Dà ampiezza alla squadra, poco lucido nell’ultima giocata.).

EIBAR

Dmitrovic 6,5 – Non ha particolari colpe sui gol subiti. Si supera in un paio di occasioni sui tentativi di Asensio.

Pozo 5,5 – Disputa una buona gara difensiva, ma sulla rete realizzata da Benzema è troppo leggero su Vinicius, che lo brucia in velocità.

Oliveira 5,5 – Per un tempo controlla bene i movimenti di Benzema, poi però va in affanno.

Arbilla 5 – Si fa travolgere da Asensio in occasione della prima rete blanca. Poi Benzema gli sfugge e realizza il gol che chiude il match.

Alves 5 – Tanta, troppa fatica nel tenere Asensio. Non riesce mai a prendergli le misure. (dal 81’ Angel s.v.).

Alvarez 5,5 – Poche iniziative da parte sua e il centrocampo ne risente.

Diop 6 – Scherma bene la difesa e si rende pericoloso con due ottime conclusioni verso la porta avversaria. (dal 76’ Atienza s.v.).

Garcia 5 – Doveva essere il collante tra centrocampo e attacco, ma non si è mai visto. (dal 61’ Enrich 5,5 - Non impensierisce la retroguardia blanca, poco presente in area.).

Leon 5 – Da quella parte non impensierisce mai Marcelo, che può spingere tranquillamente. (dal 76’ Rodrigues 6 – Cerca di pennellare in area servendo buoni palloni ai compagni.).

Kike 6 – Si propone e si fa sentire in area di rigore avversaria, cercando di concludere quando possibile. Di più non poteva fare.

Bryan Gil 5 – Ha grandi qualità, ma spesso preferisce dare spettacolo senza concludere nulla. Viene giustamente sostituito all’intervallo. (dal 45’ Inui 6 – Va vicino al gol con una rasoiata di destro.).