Real Madrid, Hazard può tornare al Chelsea. Si punta ad incassare almeno 50 milioni di euro

Ha fatto molto rumore in Spagna l’atteggiamento di Eden Hazard dopo la semifinale di ritorno di Champions League di mercoledì sera che ha visto il suo Real Madrid sconfitto ed eliminato dal Chelsea, ex formazione del belga. Oggi, tramite ABC emerge la possibilità che l’attaccante faccia ritorno al club londinese in estate per circa 50 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal media spagnolo, infatti, il Real visto lo scarso rendimento del giocatore sarebbe disposto a ridurre le perdite legate al maxi investimento fatto nell’estate di due anni fa per circa 100 milioni di euro. Praticamente il doppio di quanto incasserebbe oggi in caso di ritorno a Stamford Bridge.