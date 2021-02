Real Madrid, senza rinnovo Varane sarà ceduto: United e PSG alla finestra

In estate il Real Madrid potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di cedere Raphael Varane. Secondo quanto riportato da Marca infatti, se non dovesse arrivare il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2022, i Blancos metteranno il giocatore sul mercato per non perderlo a zero un anno più tardi. Varane da tempo è nel mirino di PSG e Manchester United.