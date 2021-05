Real Madrid-Siviglia 2-2, le pagelle: Kroos determinante. Rakitic protagonista

Real Madrid-Siviglia 2-2

Marcatori: 22' Fernando Reges (Siviglia), 67' Marco Asensio (Real Madrid), 78' Rakitić (Siviglia), 90'+5 Hazard (Real Madrid)

REAL MADRID

Courtois 5,5 - Incassa due reti non risultato impeccabile in occasione dell'1-0 avversario.

Odriozola 6 - Corre lungo la fascia destra servendo, come nel caso del gol annullato giustamente a Benzema, qualche cross interessante.

Éder Militão 5,5 - Macchia la sua prestazione, altrimenti sufficiente, provocando il calcio di rigore del 2-1 avversario con un tocco di mano.

Nacho 6,5 - Gioca autoritariamente al centro della difesa del Real effettuando diverse chiusure degne di nota.

Marcelo 6 - Viaggia lungo l'out mancino supportando positivamente la manovra offensiva dei Blancos (dal 66' Miguel Gutiérrez 6 - Subentra a Marcelo apportando energie fresche lungo la fascia sinistra).

Modrić 6,5 - Regala lampi della sua classe andando vicino, un paio di volte, alla giocata decisiva (dal 66' Marco Asensio 7 - Sostituisce Modrić realizzando rapacemente la rete dell'1-1).

Casemiro 6,5 - Abbina quantità e qualità lungo la mediana degli uomini di Zidane cercando, senza fortuna, la rete dalla distanza.

Kroos 7,5 - Recapita a Marco Asensio l'assist dell'1-1 prima di propiziare, con un bel destro da fuori, la rete del definitivo 2-2.

Valverde 5,5 - Fatica ad entrare correttamente in partita, come dovrebbe e potrebbe, non creando grossi pericoli alla retroguardia del Siviglia.

Benzema 6,5 - Svaria lungo il fronte d'attacco vedendosi prima annullare un gol e poi negare un calcio di rigore.

Vinícius Júnior 6 - Inizia con il piglio giusto, calciando diverse volte a rete, prima di colpire maldestramente un palo nella ripresa ed essere sostituito (dal 79' Hazard 7 - Prende il posto di Vinícius Júnior firmando, in maniera astuta e rapace, il gol del definitivo 2-2).

SIVIGLIA

Bono 6 - Limita il passivo a discapito della sua squadra dimostrandosi esente da colpe in occasione delle due reti avversarie.

Jesús Navas 6 - Compensa ad una fase difensiva non impeccabile servendo il cross da cui scaturisce l'1-0 ospite.

Koundé 6 - Spalleggia Diego Carlos al centro della difesa del Siviglia non commettendo grosse sbavature sotto l'aspetto difensivo.

Diego Carlos 5,5 - Capeggia la retroguardia di Lopetegui facendosi colpevolmente anticipare da Hazard nella circostanza del 2-2 avversario.

Marcos Acuña 6,5 - Affonda lungo la fascia sinistra creando diversi grattacapi alla difesa del Real.

Rakitić 7,5 - Serve l'assist dell'1-0 a Fernando Reges prima di realizzare, in maniera impeccabile, il rigore del 2-1 (dall'88' Óliver Torres sv - Subentra a Rakitić non riuscendo a farsi notare per questioni di tempo).

Fernando Reges 7 - Conferisce equilibrio al centrocampo del Siviglia apponendo la propria firma sulla rete dell'1-0.

Jordán 5,5 - Interpreta timidamente il ruolo di mezzala disputando una prestazione al di sotto delle aspettative (dall'83' Gudelj sv - Sostituisce Jordán rimediando un cartellino giallo poco dopo il suo ingresso in campo).

Suso 5,5 - Comincia nel migliore dei modi prima di spegnersi progressivamente con il passare dei minuti (dall'83' Óscar Rodríguez sv - Prende il posto di uno spento Suso non avendo né tempo né modo di farsi valutare adeguatamente).

Ocampos 5 - Indossa i panni del finto centravanti rendendosi protagonista di una prova piuttosto anonima (dall'88' de Jong sv - Subentra ad Ocampos conferendo fisicità all'attacco del Siviglia).

Papu Gómez 5,5 - Sfodera un paio di preziosismi fini a se stessi non creando grosse preoccupazioni alla difesa del Real (dal 57' En-Nesyri 5 - Sostituisce Papu Gómez disputando una prestazione a dir poco anonima).