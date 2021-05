Real Madrid-Siviglia 2-2, Zidane: "Meritavamo la vittoria. C'era un mani in area degli avversari"

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha commentato il pari contro il Siviglia nell'ultimo turno de LaLiga: "È chiaro che oggi sono un po' arrabbiato, mi devono spiegar la regola sul fallo di mano. Se c'era mano su Militao, c'è anche per il Siviglia in area. Sono contento della nostra partita, meritavamo di più oggi. Soprattutto la nostra seconda frazione è stata spettacolare. Dobbiamo pensare che mancano ancora tre partite, ma sono seccato per via della partita che abbiamo fatto. Meritavamo molto di più. I giocatori hanno dato tutto sul campo, meritavano la vittoria".