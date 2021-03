Real Madrid, Zidane in scadenza di contratto e per il futuro dei Blancos spunta Joachim Low

Chiusa l’avventura con la Germania all’Europeo Joachim Low saluterà la panchina della Nazionale. Per il futuro del tecnico tedesco, però, emerge una possibilità. Stando a quanto riportato da AS Low sarebbe finito nel mirino del Real Madrid qualora Zinedine Zidane, attuale tecnico dei Blancos decidesse di non rinnovare il suo attuale contratto in scadenza nel prossimo giugno.