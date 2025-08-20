Ufficiale Real Sociedad, Carlos Fernandez scende in Segunda: i baschi lo prestano al Mirandes

Il Mirandes e la Real Sociedad hanno trovato l’accordo per il trasferimento in prestito di Carlos Fernandez, che da oggi inizierà la sua nuova avventura con la maglia rojilla. Attaccante mancino di grande qualità, nato a Siviglia nel 1996, Fernández porta con sé un bagaglio di esperienza notevole nonostante i suoi 29 anni. Giocatore tecnico, abile nel muoversi tra le linee e capace di occupare con efficacia tutte le posizioni del reparto offensivo, rappresenta un rinforzo importante per il Mirandés nella stagione in corso.

Cresciuto nel vivaio del Siviglia, ha esordito in Liga nella stagione 2013/14. Dopo essersi messo in mostra con la maglia del club andaluso, si è trasferito al Deportivo La Coruña, allora in Segunda División, risultando determinante per la squadra galiziana. La definitiva esplosione è arrivata al Granada, dove ha realizzato 13 gol in Liga, guadagnandosi la chiamata della Real Sociedad. Con il club basco ha disputato campionati ai massimi livelli, compreso l’accesso alle competizioni europee, diventando un elemento prezioso della rosa.

A livello internazionale, Fernández ha vestito la maglia della Spagna nelle selezioni giovanili: 22 presenze complessive tra Under 16, Under 19 e Under 21, condite da un gol. Con l’arrivo di Carlos Fernández, il Mirandés si assicura un attaccante di spessore, pronto a mettere la sua esperienza e la sua qualità al servizio della squadra.