Real Sociedad-Manchester United 0-4, Imanol a sorpresa: "Non sono deluso, noi coraggiosi"

Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad, ha analizzato così in conferenza stampa la sconfitta di Europa League per 4-0 col Manchester United: "È un risultato duro e doloroso, ma noi dovevamo mantenere la nostra filosofia di gioco a prescindere dall'avversario. Sapevamo che lo United avrebbe potuto crearci problemi in velocità, abbiamo perso contro la seconda forza della Premier e contro una squadra da Champions League. La formazione di Solskjaer stasera ha dimostrato di essere una delle più forti del mondo, ma io sono orgoglioso dell'approccio dei miei ragazzi. Non sono deluso, siamo stati coraggiosi".