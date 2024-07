Ufficiale Reduce dal prestito al Verona, Vinagre lascia di nuovo lo Sporting e vola in Polonia

vedi letture

Negli ultimi sei mesi l'abbiamo visto in Serie A con la maglia dell'Hellas Verona. Nel nostro campionato Ruben Vinagre ha collezionato 12 presenze, per un totale di 276 minuti in campo. Il terzino sinistro classe 1999, poi, ha fatto rientro allo Sporting di Lisbona, alla naturale scadenza del prestito.

Tornato in Portogallo, però, l'ex nazionale Under 21 ha rifatto nuovamente le valigie. Lo Sporting l'ha ceduto nuovamente in prestito, stavolta in Polonia, al Legia Versavia. Come comunicato dalla compagine polacca, Vinagre arriverà in prestito per la prossima stagione e anche con diritto di riscatto.