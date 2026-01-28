Tolosa, tutti pazzi per Cresswell: anche il Brighton si iscrive alla corsa per il difensore

Tutti pazzi per Charlie Cresswell. Il difensore del Tolosa gode di tanti estimatori specialmente dai top campionati europei. Si è parlato tanto del Wolfsburg ma alla fine la formazione viola transalpina ha rifiutato tre offerta arrivando a chiedere per il suo giocatore circa 30 milioni di euro. Una cifra importante per un giocatore ritenuto fondamentale nella scacchiera e che difficilmente vorrebbero cedere.

Su di lui però ci sarebbero anche le sirene dalla Premier League. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, anche il Brighton si sarebbe fatto avanti per il difensore in questo finale di calciomercato. In passato ci sarebbe stato anche un interessamento del Leeds ma il Tolosa è arrivato a rifiutare un’offerta da 25 milioni di euro.